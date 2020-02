Ambities in Algarve? De veelbetekenende stilte en grijns van Evenepoel

"De etappes liggen me niet 100 procent. Ik ben hier vooral om mijn conditie te bevestigen", zegt Greg Van Avermaet. "Ik wil ook wel iets tonen, maar met al die lichte jongens wordt winnen moeilijk. Ik ben wel wat verrast door de vele sterke namen die hier aan de start staan." "Ik hoop hier met een goed gevoel richting Vlaamse klassiekers te kunnen trekken. Ik denk dat mijn conditie goed is en daarop wil ik voortbouwen."

Op de vraag of Remco Evenepoel niet per se hoeft te winnen, antwoordt de jonge snaak van Deceuninck-Quick Step met een veelbetekenende stilte en een brede grijns. "Het is een mooie wedstrijd en een mooi parcours. Ik ga gewoon mijn best doen en dan zie ik wel", klinkt het vervolgens diplomatisch. "Er zijn maar 5 ritten, dus elke etappe is belangrijk. Morgen is er een aankomst bergop, maar veel weet ik daar niet over. Het zal wel lastig worden, want er zijn veel andere goeie klimmers." "Ik heb een weekje goed getraind in Calpe bij goed weer. Hopelijk kan dat er hier uitkomen. Ik heb hard gewerkt en ik wil er hier het maximale proberen uit te halen."

Van der Poel: "Pijlen op de Omloop gericht"

Ook Mathieu van der Poel is neergestreken in de Algarve. Hij rijdt er zijn eerste wegwedstrijd van het jaar na een weekje skiën. "Voor een keer heb ik weinig persoonlijke ambities. Ik ben hier vooral om in dienst van de ploeg te rijden en om zelf beter te worden en kilometers in de benen te hebben", klinkt het. "Ik heb niet echt momenten waarop ik mezelf wil testen, de tijdrit zeker niet. Dat heb ik al heel lang niet meer gedaan. Daar maak ik geen doel van. Ik hoef hier niet per se te winnen en dat is ontspannend. Er is ook geen druk van de ploeg." "Voor mij is het nog iets te vroeg. Ik heb mijn pijlen meer op de Omloop gericht. Dat is iets realistischer, want ik heb nog maar een heel korte trainingsperiode gehad. Ik wil de Algarve gebruiken om conditioneel een extra stap te zetten richting Omloop."

