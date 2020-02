Neymar haalt uit naar PSG en medische staf: "Zij wilden dat ik niet speelde"

Ontgoocheling troef gisterenavond bij Neymar na de 2-1-nederlaag tegen Dortmund in de Champions League. De Braziliaan maakte nochtans een belangrijk uitdoelpunt, maar spuide na de match kritiek op de medische staf en de club.

"Jammer genoeg was het niet mijn keuze om de laatste 4 matchen niet te spelen", zegt Neymar, die sukkelde met een ribblessure. "Het waren de club en de medische staf die ervoor kozen om me aan de kant te houden de voorbije weken. En daar was ik niet blij mee."

PSG speelde afgelopen weekend (zonder Neymar) 4-4 gelijk tegen Amiens. "We hebben toen veel gediscussieerd, want ik wou spelen tegen Amiens. Maar de club was bang en uiteindelijk heb ik daardoor geleden. Het was lastig om 4 weken lang niet te spelen", jammert Neymar bij RMC Sport.

Over de 2-1-nederlaag was de Braziliaan kort. "Het was een moeilijke match, maar we moeten er lessen uit trekken voor de terugmatch. Thuis spelen is het beste dat er bestaat. We hebben 90 minuten om er iets van te maken."