Nascar-rijder weer bij bewustzijn na horrorcrash in Daytona 500

Ryan Newman had maandag net de leiding genomen in de prestigieuze Daytona 500 toen het twee bochten voor de finish flink mis ging. De Amerikaan werd langs achteren aangetikt en plots was zijn bolide onbestuurbaar. De auto van Newman werd tegen de muur gekatapulteerd, ging over de kop en werd vervolgens nog door twee auto's geramd.

Newman werd in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis, maar lijkt inmiddels wel aan de betere hand. "Hij blijft in het ziekenhuis onder toezicht van de artsen, maar hij is bij bewustzijn en heeft al met zijn familie en met de dokters gesproken", laat de organisatie van de Daytona 500 weten.

"De familie wil iedereen bedanken voor de hartverwarmende berichten en de steun die ze gekregen hebben vanuit het hele land."