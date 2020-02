Martin Fourcade evenaart record van legendarische Ole Einar Bjørndalen

Op de 20 kilometer vocht Martin Fourcade woensdag een spannend duel uit met de Noor Johannes Bø. De Fransman ging wel de mist in bij zijn allerlaatste schot, maar deed met 19 op 20 toch nog beter dan de 18/20 van Bø.

Aan de finish had Fourcade zo uiteindelijk bijna een minuut voorsprong op Bø, waarmee zijn 11e individuele WK-goud een feit was. Daarmee evenaart hij het record van de Noorse legende Ole Einar Bjørndalen. Fourcade heeft tijdens dit WK nog een kans om beter te doen dan Bjørndalen, want zondag neemt hij ook nog deel aan de massastart. In totaal hangen er nu al 27 WK-medailles in de trofeeënkast van Fourcade.

"Ik was heel boos en ontgoocheld toen ik faalde bij mijn laatste schot, maar ik ben opnieuw wereldkampioen, dus het maakt niet uit", zegt Fourcade. "Ik ben heel trots dat ik er weer sta na een moeilijk seizoen met veel twijfels. Deze wereldtitel betekent heel veel voor mij."



Florent Claude werd 25e, Thierry Langer 38e.