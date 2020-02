Roger Lambrecht: "Of ik zelf nog iets ga doen bij Lokeren? Neen, daar ben ik te oud voor"

Vorige zomer verkocht Roger Lambrecht "zijn" Lokeren aan Louis De Vries. Dat de club nu in woelig water terecht is gekomen, doet hem pijn. "Het maakt mij ongelukkig. Ik slaap er niet goed door, maar er is niets aan te doen."

"Willy Carpentier, de vroegere ondervoorzitter, trekt het hem nu aan. Die zal het nog proberen te redden. Ik zal hem helpen, maar daarmee is alles gezegd."

Denkt Lambrecht er aan om de club zelf weer over te nemen? Naar verluidt zou hij zijn ex-club voor een symbolische euro opnieuw in handen kunnen krijgen als De Vries zijn schulden aan Lambrecht niet kan inlossen.

"Neen, dat ga ik niet meer doen. Daar ben ik te oud voor. Ik kan er niets gaan doen als mens van 88 jaar."

"Ik hoop dat het nog in orde komt, maar het is afwachten. Ik heb geen contact gehad met Louis De Vries. Ik weet het echt niet, ik durf er niets over zeggen."