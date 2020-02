De Witte over tv-deal Pro League: "Akkoord gegaan uit solidariteit"

"We hebben deze week wel een belangrijke vergadering gehad en daar was ik wel bij. Vorige week hebben we nog tegengestemd, maar na overtuiging door de mensen van de Pro League én omdat we het niet tot op de spits wilden drijven, hebben we besloten ons aan te sluiten bij de rest. Dit was ook vanuit onze zin voor solidariteit."

"Gesprek met leiding Pro League heeft ons overtuigd"

AA Gent stemde samen met Antwerp aanvankelijk dus tegen het voorstel, maar recent besloot de club toch mee in de deal te stappen. "Aanvankelijk hebben we tegengestemd. Daar hadden we een drietal redenen voor."



"We waren ten eerste ontevreden over het verschil in prijs over de exclusieve en de niet-exclusieve rechten, waar naar onze mening de exclusieve-rechten niet voldoende gewaardeerd waren. Ten tweede waren we niet tevreden met de garantieregeling en ten derde waren we ook niet overtuigd over de kwaliteit van de uitzending."



"In een gesprek met de leiding van de Pro League heeft men ons overtuigd dat we over die laatste twee punten toch voldoende zekerheid zouden krijgen. Ook heeft men gezegd dat het beperkte bod voor de exclusieve rechten zou opgevuld worden door content die aan elke club zou gegeven worden, zodanig dat de clubs niet zouden geconfronteerd worden met één, twee of drie focuswedstrijden. Daar hadden we wel oren naar."