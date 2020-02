Gert Verheyen: "Mooi of niet, maar ik kan het spel van Atletico wel appreciëren"

"Je beleeft altijd iets als je naar Atletico komt kijken"

Een goal in de 4e minuut van Saúl heeft Atletico een mooie uitgangspositie bezorgd tegen titelverdediger Liverpool.

"We zagen het echte Atletico nog eens aan het werk. Met de typische kwaliteiten en volgens velen ook gebreken, omdat het niet altijd even mooi is om naar te kijken. Maar ik kan het wel apprecieren, want het is niet zo simpel als het lijkt", zegt Gert Verheyen, die de wedstrijd mee becommentarieerde voor Proximus Sport.

"Atletico begon vanaf het begin van de match met de gaskraan open. Het zette veel druk. Omdat Atletico al heel vroeg op voorsprong kwam, zakte het al snel terug op de eigen speelhelft. Zij kunnen verdedigen met z'n elven zonder veel weg te geven."

"Liverpool heeft geen enkele keer tussen de palen getrapt. Het kreeg een viertal doelkansen en volgens mij waren er maar 2 echte kansen. Dat is een kwaliteit en een kunst van Atletico. Ze staan voor de eigen zestien zonder kansen weg te geven. Dat vergt veel discipline en overgave van de ploeg."

"Ondanks dat Atletico terugzakte, heeft het toch nog de beste kansen gehad in de eerste helft. Na de rust had het 2-0 kunnen staan, maar Morata gleed weg. Of je het nu leuk vindt om naar te kijken of niet, je beleeft altijd iets als je komt kijken naar Atletico."

Verheyen heeft genoten van de wedstrijd. "Als je in het stadion zit, is het minder erg om te zien hoe Atletico terugzakt dan dat je dat op tv ziet. De synergie tussen publiek, spelers en trainer is nergens groter dan bij Atletico. Dat is een ongelooflijke troef die het op zulke avonden uitspeelt."