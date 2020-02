KVO-preses over huiszoeking: "Een kaakslag, maar de club staat hier volledig buiten"

KV Oostende heeft sportieve zorgen, want rode lantaarn Cercle Brugge geeft niet op en is tot op 4 punten van KVO in de stand genaderd. Op extrasportief vlak was er afgelopen weekend wél goed nieuws: de samenwerking met een Amerikaanse investeringsgroep werd eindelijk afgerond.

Maar gisteren sloeg de stemming aan de kust opnieuw om. Het parket van West-Vlaanderen viel binnen op het oefencomplex van KV Oostende, waar de kantoren gevestigd zijn. Er wordt een onderzoek gevoerd naar de handelsactiviteiten van KVO-voorzitter Frank Dierckens en zijn vennootschappen.

Dierckens hield gisteren de lippen stijf op elkaar, maar reageerde vanavond op Facebook. "Ik besef maar al te goed dat, na het fantastische nieuws van zaterdagmorgen en de enorme ontgoocheling van zaterdagavond, alles wat jullie gisteren hebben gehoord en vernomen, weer voor velen een harde kaakslag was."

"Ik kan hierop enkel in eer en geweten bevestigen dat dit niets, maar dan ook niets met KVO te maken heeft. KVO staat hier volledig buiten! Dat is ook zo door alle gerechtelijke diensten bevestigd."

"Verder kan ik hier niet dieper op ingaan, we gaan gewoon samen verder en zorgen dat wij samen met onze twaalfde man, onze ploeg zaterdagavond keihard gaan steunen. Wij hebben jullie nu keihard nodig. Onze coach, technische en medische staf en ikzelf, trachten op alle manieren onze spelers extra te motiveren om de 3 belangrijke punten thuis te houden!"