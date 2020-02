Filip Joos: "Het ideale moment voor Gent om Roma te bekampen"

"Zoveel droefenis bij Roma"

"Vorig weekend kwam het team 0-1 voor op het terrein van Atalanta (geëindigd op 2-1, red) en toch was er geen supporter die geloofde in een zege. AA Gent moet zorgen dat ze niet de remonte van Roma op gang trekken."

"De belangrijkste spelers zijn afwezig. Diawara was echt heel goed aan het spelen op het middenveld, hij fungeerde als filter voor de defensie. En voor hem had je Zaniolo, die het verschil maakte met zijn kracht en zijn klasse. Die zijn er vanavond niet bij tegen Gent."

"Dit moet het ideale moment zijn voor AA Gent om Roma te bekampen", blikt Joos vooruit naar de Europa League-match. "De ploeg zit in een hele grote dip, er zit momenteel zoveel droefenis in het team."

Een zege van AA Gent is dus niet uitgesloten. "Op dit moment kan alles in Rome", oppert Filip Joos.

"Eigenaar kan zich niet meer vertonen"

Ondertussen presteert stadsrivaal Lazio stukken beter dan Roma. Samen met Juventus en Inter strijdt het team om de scudetto, het kampioenschap.



"En dat steekt", weet Filip Joos. "Roma heeft niet zoveel uitgegeven als Inter, maar wel beduidend meer dan Lazio. Daar hebben ze de club afgeslankt, bij Roma weegt nog altijd de logge structuur. Daar moeten ze dringend verandering in brengen."

"En de Amerikaanse eigenaar Pallotta kan zich niet meer vertonen in Rome. De supporters zien in hem de schuldige van de deromanisatie van de club. Het is Pallotta die Totti, Florenzi en De Rossi heeft laten gaan. Enkel Pellegrini is nog een echte Romein, maar die is dan weer niet meer vooruit te branden sinds de winterstop."