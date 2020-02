Filip Joos: "Dries Mertens zal toch voor dat record gebleven zijn"

Vorig weekend maakte Dries Mertens zijn 120e doelpunt voor Napoli (in 308 wedstrijden). Vanavond tegen staartploeg Brescia kan hij het clubrecord van Marek Hamsik (121 goals in 520 matchen) evenaren of zelfs verbeteren.

"Iedereen gunt hem dat, het gaat hem lukken", weet onze commentator Filip Joos. "En dan is het goed dat Mertens in Napels gebleven is."

"Stilaan denk ik dat het record zijn drijfveer was om Napoli trouw te blijven. En het fantastische zicht op Capri elke ochtend natuurlijk ook. Dat is toch mooier dan de smog van het Ruhrgebied in Dortmund."



Op het einde van dit seizoen is Mertens een vrije speler. Joos: "Dat zal Mertens geen windeieren leggen. Het zou me verbazen als hij voor Napoli blijft voetballen."

"Dan zullen ze hem een mooi project moeten voorschotelen, want Napels is een prachtige stad, maar de infrastructuur is zo verouderd. Het is een wonder wat ze de voorbije jaren gepresteerd hebben in een stadion dat veel weg heeft van een vuilnisbelt."

Lees ook: Dries Mertens hijgt in de nek van Marek Hamsik