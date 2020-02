Wereldkampioene tijdrijden zal dit jaar niet te zien zijn op Europese wegen

In Yorkshire blies Chloé Dygert Owen vriend en vijand weg op het WK tijdrijden. De Amerikaanse was anderhalve minuut sneller dan Anna van der Breggen (2e). Annemiek van Vleuten won brons op 1'52" van de nieuwbakken wereldkampioene.

Dygert reed op dat WK trouwens haar eerste wedstrijden ooit op Europese bodem. Het was lange tijd onduidelijk of de 23-jarige Amerikaanse meer in Europa zou te zien zijn in 2020. Maar haar ploeg Sho-Air Twenty20 schiep nu klaarheid bij Cyclingnews.

"Chloé focust zich dit jaar op de Spelen in Tokio. Daarom is het niet nodig om UCI-koersen te rijden. We hebben gepast voor een UCI-licentie, waardoor Chloé dit jaar enkel in Noord-Amerika te zien zal zijn op de weg", deelt de ploeg mee.