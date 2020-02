Matchen in Franstalige 2e en 3e amateurreeksen binnenkort online te bekijken

Het voetbalcontract voor de Belgische profclubs staat nog in de steigers, maar in de amateurreeksen komt er wel al schot in de zaak. De vereniging van Franstalige voetbalclubs (ACFF) en het Duitse bedrijf SportTotal hebben een akkoord ondertekend over de uitzending van de wedstrijden uit de tweede en derde amateurdivisies op het internet. De eerste uitzendingen zouden moeten starten tegen de eindronde in het tweede deel van april.