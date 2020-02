"Verstappen kan weg als onze motor 2 tienden trager is dan de koploper"

Mercedes-teambaas Toto Wolff had laten vallen dat Max Verstappen een vertrekclausule heeft laten opnemen in zijn nieuwe contract bij Red Bull. Dat wordt door Helmut Marko bevestigd in Bild. "Die bestaat, maar zolang we over een competitieve motor beschikken, moet hij voor ons racen", klinkt het.

"Onze motor mag maximaal 2 tienden trager zijn dan die van de koploper", aldus Marko, die zich ook uitspreekt over de ambities van het team. "Wij zien onszelf als de voornaamste uitdager van Mercedes, meer dan Ferrari. De Mercedes-motor blijft de meest constante motor."

Verstappen tekende eind januari een contract tot en met 2023 bij Red Bull. "We hebben hem een lang contract gegeven voor de stabiliteit in het team. Het motiveert de medewerkers ook."

Verstappen en Red Bull zijn dezer dagen net als de rest van de Formule 1-teams aan de slag op het circuit van Barcelona, waar enkele testdagen plaatsvinden. Dinsdag was Verstappen ruim... 4 tienden langzamer dan Mercedes, al zijn de chrono's tijden dergelijke testdagen erg relatief.