Belgische baanrenners maken zich op voor WK, D'hoore is "in topvorm"

Voor Degrendele, voormalig wereldkampioene in de keirin en dus op papier een medaillekandidate in Tokio, is de uitdaging groter. "België heeft een vrij grote achterstand op kwalificatie. Toch is de kans dat Nicky zich nog plaatst zeker niet onbestaande", aldus Beeckman.

Voor de ploegenachtervolging staan de Belgische vrouwen er het beste voor. België is momenteel 8e in de ranking en daarmee geplaatst voor Tokio, tenzij Frankrijk nog beter zou doen. "Als we in Berlijn voor de Fransen eindigen, zijn we geplaatst voor Tokio", rekende Koen Beeckman, lid van de Belgische delegatie, uit.

De vrouwen zijn net als de mannen al zo goed als zeker van een olympisch ticket in de ploegkoers en de omnium. Het Belgische vrouwenkwartet kan zich wel nog plaatsen voor de olympische ploegenachtervolging. Individueel gaat Nicky Degrendele nog voor een olympisch ticket in de keirin.

De Belgische vrouwen hebben in Berlijn meerdere doelen: de wereldtitels zelf, maar ook een mogelijke selectie voor de Olympische Spelen van Tokio. Daarvoor is Berlijn de laatste kwalificatiekans.

Degrendele: "Moeilijk, maar ik geloof erin"

"Ik ga redelijk relaxed naar het WK. Ik ben niet de topfavoriete. Anders dan vorig jaar, toen ik onzeker naar het WK trok na twee wereldbekermanches waarin ik niets gepresteerd had. Of ik blij zou zijn als ik de wereldtitel pak, maar naast de Spelen grijp? Noem me iemand die niet blij zou zijn met een wereldtitel."

"Het wordt moeilijk, maar ik heb er nog zin en geloof in. Ik voel me goed, ik heb een goeie trainingsperiode gehad en ik deed vertrouwen op tijdens de wereldbekermanche in Canada, die een mooie bevestiging was van Brisbane."

"Het is een moeilijk traject voor me geweest. Ik heb wat pech gehad. Ik heb vorig jaar een moeilijk seizoen gehad, maar daar wil ik niet op blijven terugkijken. En de puntentelling voor de Spelen is in mijn ogen wat oneerlijk."

"Het enige wat ik kan doen, is blijven doorgaan en zien wat ervan komt op het WK. Ik heb niet in handen wat de rest doet, maar wel mezelf. Ik moet gewoon mijn best mogelijke prestatie neerzetten en zien wat dat geeft. Gewoon, keihard rijden."

Nicky Degrendele beseft dat ze haar olympisch lot niet meer in eigen handen heeft. "Die kwalificatie voor de Spelen wordt sowieso een zware opgave. Maar dat is een WK op zich ook al", klinkt het.

D'hoore: "Ik ben in topvorm"

Jolien D'hoore kijkt vol vertrouwen uit naar het WK. "Ik heb een perfecte winter gehad, dus ik denk dat ik nu klaar ben. De conditie is goed en ik ben klaar om te koersen. Ik ben echt in topvorm", vertelt D'hoore.

"Op het WK hopen we eerst en vooral voor Frankrijk te eindigen in de ploegachtervolging, want dat zou betekenen dat we naar Tokio gaan. In de ploegkoers denk ik dat we ook heel ver kunnen komen. Lotte (Kopecky, red) en ik zijn allebei heel goed. Als alles wat meezit, kunnen we heel dicht eindigen."

"De omnium is een ander verhaal. Dat is een beetje een loterij geworden nu de tijdsonderdelen weg zijn. Maar alles kan. Het is een WK en als je aan de start staat, kun je winnen."