Degradatiezorgen bij Waasland-Beveren? "We geloven in de goeie afloop"

"Prestatie tegen Club als vertrekpunt"

"Er is een gezonde spanning, maar we hebben nog alles in onze eigen handen", vertelt Dirk Huyck, voorzitter van Waasland-Beveren. De Waaslanders staan 15e in de stand en hun bonus op rode lantaarn Cercle Brugge is geslonken tot 3 punten.

"Afgelopen weekend hebben we goed gepresteerd (Beveren verloor tegen Club Brugge na een goal in de slotseconden) en daar bouwen we op voort. We moeten die prestatie als vertrekpunt nemen voor de komende wedstrijden."

"We geloven in de potentie van deze groep en we hebben een goed gevoel bij de komende weken. Vechten tegen de degradatie went uiteraard nooit, want het geeft altijd bijkomende druk. Maar we geloven in de goeie afloop."