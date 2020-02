Lokeren-fans verontwaardigd dat politie opduikt in kantine: "Intriest"

Gisteravond stond er normaal een overleg tussen fans en bestuur gepland, maar dat werd door de club afgeblazen . Er kwam een oproep naar de fans om dan de beloftematch tegen Beerschot bij te wonen. Die lokte heel wat volk, maar de fans mochten wel niet in het hoofdgebouw. "We zijn daar duidelijk niet gewenst", stelt een supporter vast. (lees voort onder de tweet)

Politie en waterkanon: "Intriest"

"Het enige verwijt dat wij naar het huidige bestuur stellen - buiten het afglijden van de club dan - is dat wij vanuit de supporters altijd positieve medewerking wilden bieden. Maar de club blijkt weinig vertrouwen te hebben naar de supporters toe. Als je nu ziet dat de politie ons hier een kwartier voor het einde van de match de toegang tot de kantine ontzegt. Ik neem aan dat dat toch niet met de beste bedoelingen gebeurt." De politie was bang dat de openbare orde zou verstoord worden, maar na overleg mocht de kantine toch openblijven.

"Wij hebben de laatste weken echt heel hard ons best gedaan om alles binnen de perken te houden en supportersprotesten een positief beeld en geen negatief beeld te laten geven. We zijn dan ook heel teleurgesteld dat we dit nu zien gebeuren: mensen worden gewoon de kantine uitgejaagd. Dit is intriest."

De politie - het bleek om een afdeling van de nationale veiligheid te gaan - viel binnen in de kantine tijdens zijn interview met supportersvertegenwoordiger Dirk Bossers: "Dit is raar. We waren er wel van op de hoogte dat - ik weet niet door wie - de politie opgevorderd werd. Er was blijkbaar enige angst dat hier van alles stond te gebeuren, terwijl wij net als supporters proberen een positief signaal te geven."

Of dat nog niet genoeg was, zagen de supporters zich ook geconfronteerd met politie, opgetrommeld door de club. Dat stelde een correspondent van Radio 2 Oost-Vlaanderen vast.

"Hoop dat ex-voorzitter Lambrecht nog 1 keer helpt"

"We deden een oproep om naar de beloftematch te komen, omdat we blijven geloven in de jeugdwerking en blijven geloven in de club. Wij hebben dit ook nodig als supporters. Wij moeten elkaar ook steunen in de mindere tijden. Wij hopen nog altijd aan het huidige bestuur of de nieuwe mensen te laten zien dat wij er willen voor blijven gaan. In eender welk nieuw verhaal willen wij als supporters instappen."



"Ik denk dat we dit met lokale mensen moeten aanpakken en eventueel zelfs met gewezen bestuursmensen. Ik kijk dan in eerste instantie naar onze ex-voorzitter, Roger Lambrecht. Ik hoop dat zijn Sporting-hart ook nog even mag spreken en hij ons nog 1 keer helpt in deze donkere dagen."

"Lambrecht was een atypische voorzitter, maar hij zorgde er altijd wel voor dat de club eersteklassewaardig was. Onder hem hebben we heel mooie tijden beleefd en daar zal ik hem altijd heel dankbaar voor blijven."

In eerste instantie zou Lokeren 700.000 euro dringend nodig hebben. "Ik neem aan dat de mensen om de tafel allemaal slimme mensen zijn. Dan moet dat geld toch deze week kunnen gevonden worden."

"Ik ben vooral hoopvol dat vandaag voor het eerst een beetje duidelijkheid is gekomen, wat wij al maanden vragen. Laat ons van daaruit voortwerken aan een oplossing. Misschien is die oplossing niet zo dat we meteen weer mogen dromen van Europees voetbal, maar als we weer een degelijke, lokaal verankerde club worden, denk ik dat we weer trots kunnen zijn op Lokeren."