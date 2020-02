Real Madrid presenteert met Reinier nieuw Braziliaans goudhaantje

Real Madrid heeft er de jongste jaren een gewoonte gemaakt om elke seizoen een Braziliaans toptalent te strikken. Twee jaar geleden was Vinicius Junior de eerste, vorig jaar volgde Rodrygo Goes. De derde in het rijtje is nu dus Reinier, die net als zijn voorgangers eerst zal acclimatiseren bij het tweede elftal van Real.

"Wij zijn erop gebrand om spelers te halen die de sterren van morgen kunnen worden", zegt voorzitter Florentino Perez. "Vandaag verwelkomen we met Reinier een speler die nog maar pas 18 jaar geworden is en met Flamengo al de Copa Libertadores gewonnnen heeft."

Een geëmotioneerde Reinier was zichtbaar dolgelukkig: "Dit is een kinderdroom die uitkomt", sprak hij met tranen in zijn ogen. "Ik wil graag deeluitmaken van de rijke geschiedenis van deze club."