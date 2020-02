Voorzitter Lokeren: "We zijn niet dood en gaan ook niet dood"

Lokeren heeft een cashflowprobleem. Hoeveel geld de club op korte termijn nodig heeft, daarover is het speculeren. Een bedrag tussen 1,5 en 2,5 miljoen euro wordt genoemd, maar voorzitter Louis De Vries wil in een gesprek met Radio 2 Oost-Vlaanderen niet ingaan op de grond van de zaak.

"Er worden geruchten verspreid, daar worden dan her en der zaken aan toegevoegd en opeens staat het huis in brand. Ik ontken niet dat we er financieel ernstig aan toe zijn. Maar we zijn niet dood en we gaan ook niet dood. Om allerlei redenen wil ik niet meer details uit de doeken doen. Alleen dat we hard werken om alles op te lossen."

"Vrijdag is geen deadline, maar voor het einde van de week komen we met nieuws. Het ziet er naar uit dat het nieuws positief zal zijn. Vele constructies zijn mogelijk, ook met medewerking van de vorige voorzitter, die van alles op de hoogte is."