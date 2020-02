Burgemeester Lokeren: "We gaan onze verantwoordelijkheid nemen voor de jeugd"

Als burgemeester van Lokeren kan Filip Antheunis ons voorlopig weinig extra vertellen over de financiële situatie bij Sporting Lokeren. "Het is hallucinant. Als fan en als burgemeester ben ik ontgoocheld, maar we moeten afwachten."

De stad is financieel niet betrokken bij de eerste ploeg. "We zijn wel eigenaar van het stadion, maar dat hebben we in erfpacht aan de club gegeven. Schulden heeft de club niet bij de stad", zegt Antheunis.

"De band tussen de club en de stad is vooral de jeugdwerking. Lokeren heeft ongeveer 450 jeugdspelers. De jeugdterreinen zijn eigendom van de stad en we hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in kunstgrasvelden."

"Voor de jeugd zal de stad altijd zijn verantwoordelijkheid nemen, want ook al speelt de eerste ploeg in 1B, onze jeugdwerking is de 5e of 6e beste van het land."