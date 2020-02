Gezien in ET: "Sinds Dembélé geen 17-jarige meer gezien met het lijf van Vranckx"

"Bij de U19 steekt Vranckx er helemaal bovenuit"

Arnar Vidarsson koos voor de prestatie van de 17-jarige Aster Vranckx tegen Anderlecht als zijn moment van de week. Aan de hand van enkele fases toonde Vidarsson hoe goed Vranckx had gespeeld, maar de youngster charmeerde de analist om nog een reden. "Ik heb hem niet enkel gekozen omdat hij goed gevoetbald heeft. Er zijn nog spelers van 17 die een goede match kunnen spelen. Vranckx is ook heel volwassen. Er staat een goede kop op. Ik heb hem in november zien voetballen met de U19 van de nationale ploeg tegen IJsland. Dan zie je hoe hij er bovenuit springt ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten." Mo Messoudi had ook een mooi compliment voor de jonge KVM-speler. "Het is van Mousa Démbéle geleden dat ik een jonge van 17 jaar met zo een lichaam gezien heb. Hij speelt niet op dezelfde positie, maar hoe Vranckx zijn lichaam gebruikt en wegdraait, is klasse. Dat hij twee keer tegen Anderlecht en een keer tegen Standard is mogen starten, betekent dat trainer Wouter Vrancken in hem gelooft."

"Standard was gisteren een echte Preud'homme-ploeg"

Standard won op het veld van Racing Genk met 1-3 en daar mocht trainer Michel Preud'homme een pluim voor op zijn hoed steken, vonden de analisten rond de tafel. "Het was een vintage Michel Preud'homme-tactiek", zei Arnar Vidarsson. "In balverlies vingen ze Genk goed op, maar vooral in balbezit zochten ze goed de ruimtes naast de drie centrale verdedigers. Wat vooral bij een Preud'homme-ploeg hoort, is de passie, grinta en drang naar voren." "Het duo Cimirot-Bastien doet het uitstekend. Zeker Cimirot heeft enorme vooruitgang geboekt in het voetballen. Kuitenbijten deed hij al altijd", voegde Peter Vandenbempt toe. "Toen ik daar met Preud’homme over sprak, zei hij me dat ze elke dag pass- en trapoefeningen doen, gewoon basistechniek trainen. In Frankrijk vinden ze dat de normaalste zaak van de wereld, maar in België krijg je dat soms moeilijk uitgelegd." Bij Racing Genk was de driemansverdediging de Achilleshiel, vond Mo Messoudi. "Vorige week tegen Anterp heeft dat goed uitgepakt door omstandigheden, maar als je dat vaker wil doen, moet je er goed op trainen. Het was daar duidelijk te vroeg voor."

"Penneteau heeft naar Extra Time gekeken"