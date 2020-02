Het regent blessures bij de Belgian Lions: ook Manu Lecomte haakt af

Manu Lecomte, guard van het Spaanse Gran Canaria, liep maandag op training een blessure aan zijn voetzool op en is twee tot drie maanden out. De sportieve staf besliste geen vervanger op te roepen.

Eerder moesten ook Jean Salumu (achillespees), Sam Van Rossom (spierscheur), Vrenz Bleijenbergh (heup) en Hans Vanwijn (rug) al afhaken met blessures. Ismaël Bako is er niet bij omdat hij met zijn ploeg Lyon EuroLeague-verplichtingen heeft. Gjergja haalde ter vervanging zondag Simon Buysse (Oostende) en Leander Dedroog (Limburg United) bij de groep.

De Belgian Lions zitten op weg naar het EK in 2021 in groep C met Litouwen, Denemarken en Tsjechië. Tsjechië is één van de gastlanden voor de eindronde (17 augustus-3 september 2021) en is sowieso geplaatst. Daarnaast gaan er nog twee landen in de groep door.