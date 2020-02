VIDEO: Pijnlijke fout op Michy Batshuayi: "Maguire verdiende altijd rood"

Lampard was na de match scherp in zijn kritiek voor de VAR: "Dit is toch waarom ze in het spel zijn gebracht. De VAR moet de beelden opnieuw beoordelen, vanuit een andere hoek. De scheidsrechter kan niet alles zien."

"Als hij dan niet op zijn monitor mag kijken, dan zal hij het zeker niet opmerken. Maguire moest altijd rood krijgen. En daarna maakt hij nog de tweede goal. Dat doet een wedstrijd kantelen."



In december maakte Heung-Min Son een gelijkaardige fout tegen Chelsea. Na ingrijpen van de VAR werd de aanvaller van Tottenham wel van het veld gestuurd.



Harry Maguire verdedigde zijn actie na de wedstrijd: "Ik dacht dat hij op me ging vallen, het was een natuurlijke reactie."