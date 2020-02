KV Mechelen: "Schandaalmatch tegen Beveren? Daar kijken we al lang niet meer naar"

Van Damme: "Beveren ligt me nog na aan het hart"

"We kijken daar al lang niet meer naar. We focussen ons op de wedstrijd en we werken voor ons doel. Ik denk dat men in Beveren hetzelfde doet."

"Of we daar nog aan terugdenken? Dat is allemaal uitgeklaard en die straffen zijn uitgesproken", vertelt KVM-middenvelder Joachim Van Damme, twee jaar geleden tijdens de geviseerde match in het kamp van Beveren.

Schoofs: "Het zou dom zijn om te zeggen dat we niet voor POI gaan"

Van de huidige KV Mechelen-kern maakte ook Rob Schoofs de bewuste wedstrijd van twee seizoenen geleden mee. "Maar daar zijn we niet mee bezig", zegt de middenvelder.

"Ik ben de enige KVM-speler van toen die er nu nog is, Joachim (Van Damme) zat in het andere kamp. Maar we hebben nu een nieuwe groep die al veel successen behaald heeft. We zijn bezig met ons project en kijken alleen naar de toekomst."

Die toekomst kan gekleurd worden door Play-off I. "De uitslagen van afgelopen weekend waren in ons voordeel, maar nu moeten we alleen naar onszelf kijken. En moeten we ervoor zorgen dat we winnen. We mikken zo hoog mogelijk."

"Of POI een must of een bonus is? Voor deze club blijft het een bonus, voor andere teams is het van moeten. Ons seizoen is geslaagd, maar we staan er nu en doen nog altijd mee. Het zou dom zijn om te zeggen dat we er niet voor gaan. We moeten alles op alles zetten."