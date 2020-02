Huiszoekingen bij KV Oostende: "Het gaat niet over de club"

KVO-woordvoerder Bram Keirsebilck bevestigde het nieuws aan onze redactie, maar kon niet veel meer kwijt. "Het gaat alvast niet over de club. We komen straks met een communiqué naar buiten."



Het onderzoek zou niets te maken hebben met de overname door de Amerikaanse investeerders. De club zou zelf buiten schot blijven. De speurders zijn op zoek naar informatie over 1 of meerdere ex-werknemers.

Niemand mag voorlopig het gebouw waar de kantoren van KV Oostende gelegen zijn, betreden.

(later meer)