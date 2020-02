Gehoord in De Tribune: "De Pro League is in deze vorm een achterhaald model"

In de uitzending van De Tribune van maandag 17 februari gaan Stef Wijnants en Dries Bervoet dieper in op de feiten. Ze stellen zich vragen bij onder meer de Pro League en de G5.

Toch is er nog altijd onduidelijkheid, want Antwerp en AA Gent stapten niet mee in de collectieve verkoop van de voetbalrechten. Intussen heeft AA Gent zijn bezwaren laten vallen, van de 24 profclubs ligt alleen Antwerp nog dwars.

Wat was nu precies het probleem van AA Gent?

Stef Wijnants: "Nu AA Gent zijn bezwaren laat vallen, lijkt het me dat het voetbalcontract rond is. Antwerp heeft geen bezwaar tegenover Eleven Sports, maar houdt het been stijf over de verdeelsleutel van de tv-gelden."

"De bezwaren van AA Gent gingen voornamelijk over Eleven Sports", zegt Dries Bervoets. “Vanuit AA Gent werd er gefluisterd dat de sportzender al sponsordeals had gesloten met een aantal clubs. Maar dat werd nergens bevestigd."

Stormachtige ontwikkeling speelt in het nadeel van Antwerp

“Als je een contract voor 5 jaar tekent, dan is dat in het geval van Antwerp inderdaad achterhaald", zegt Stef Wijnants. "2 jaar geleden speelden ze inderdaad nog in 1B, maar als je ziet welke waarde ze op korte tijd gehaald hebben... En als je ook ziet welke investeringen ze doen, dan klopt het dat je een opwaardering nodig hebt."

Dries Bervoet: "Het heeft te maken met de stormachtige ontwikkeling van Antwerp. Ze zijn van de kelder in de tweede klasse naar de top van 1A geschoten. Dat geeft een vreemd beeld bij het berekenen van de verdeelsleutel. Die kijkt naar sportieve prestaties van voorbije jaren plus het aantal kijkers dat men haalt met tv-uitzendingen."

Is de Pro League achterhaald?

"Wat ik niet begrijp", trekt Stef Wijnants het verhaal helemaal open, "is dat de K11, de groep van kleinere clubs, daar zo gemakkelijk in meegaat."



"Zulte-Waregem, bijvoorbeeld, krijgt elk jaar 4,54 miljoen euro uit de verkoop van de voetbalrechten. Over 5 jaar wordt dat 4,91 miljoen euro, ofwel een opwaardering van 470.000 euro. Voor STVV is dat zelfs maar 260.000 euro. Dat is toch peanuts? Als het tv-contract zo belangrijk is voor de K11, dan hebben ze het gemakkelijk ondertekend."

"Ik stel mij trouwens de vraag of we nog kunnen spreken van een G5. Je hebt niet alleen Antwerp, maar ook Zulte Waregem en Charleroi. Uiteindelijk is het een G7 of G8."

Dries Bervoet: "Wat deze vaudeville zegt, is dat de Pro League in deze vorm achterhaald is. Het is een diplomatieke conferentie vol belangenconflicten. In de eerste plaats kan je de CEO Pierre François moeilijk een onafhankelijke persoon noemen."

"Waarom is er geen onafhankelijke structuur mogelijk zoals bij de Premier League in Engeland? Een model met een onafhankelijke CEO en een onafhankelijk directiecollege. Ze nemen beslissingen met de clubs die aandeelhouder zijn. Daarmee kan je dit soort discussies vermijden."