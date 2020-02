Flanders Classics wil vrouwenwielrennen naar hoger niveau tillen

6 voorjaarsklassiekers voor mannen en 6 voor vrouwen

In 2023 wil Flanders Classics ook de Scheldeprijs voor vrouwen organiseren. "Het staat in het plan om 12 voorjaarsklassiekers te hebben, 6 bij de mannen en 6 bij de vrouwen. Al deze inspanningen moeten ervoor zorgen dat uiteindelijk ook het financiële plaatje evenwaardig wordt aan dat van de mannen."

Dat moet volgens Van Den Spiegel resulteren in categoriestijgingen bij de Internationale Wielerunie. "Nu hebben we 2 WorldTour wedstrijden, Gent-Wevelgen en de Ronde van Vlaanderen, de andere zijn 1.1-wedstrijden. Die moeten naar hetzelfde niveau."

"We hebben rensters bevraagd en we gaan in de eerste plaats hun comfort verbeteren. Daarnaast willen we meer wedstrijden, betere wedstrijden en een beter audiovisueel product. Maar waar we echt naar streven is vrouwenwedstrijden op het niveau van de mannenwedstrijden brengen."

CEO van Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel is blij dat er met KPMG een sponsor gevonden is om het vrouwenwielrennen de komende jaren naar een hoger niveau te tillen. "We zitten op een kantelpunt maar niemand springt. Dus daarom springen wij om de kar te trekken", vertelt de voormalige basketbaltopper.

Zelfversterkend effect zoals Belgian Cats en turnen

Ook Vlaams minister van Sport Ben Weyts is tevreden met het initiatief: "We hebben nog een hele weg in te halen en de kloof met het mannenwielrennen is groot. Maar we moeten uit deze vicieuze cirkel geraken."

De minister gelooft dat er een zelfversterkend effect zal ontstaan. "Organisatoren zullen meer waarde hechten aan vrouwenwielrennen dankzij de grotere media-aandacht die we via de overheid zullen proberen te stimuleren."

Zo zal volgens het Weyts het publiek volgen. "Kijk maar naar de Belgian Cats en het vrouwenturnen. Er is altijd een versterkend effect en dit willen we ook bereiken met vrouwenwielrennen. Het is een logische evolutie."

"Het eerste mannenbastion, het voetbal, is al gevallen, nu pakken we het wielrennen aan. Het zou ook goed zijn dat door deze inspanningen ook meer vrouwen en jonge meisjes in het bijzonder aan het fietsen gaan, zowel sportief als recreatief."