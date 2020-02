Na 10 jaar dienst moet Oranje zoeken naar nieuwe hockeybondscoach

Caldas begon eind 2010 als bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg. Met de hockeysters veroverde hij onder meer de olympische titel (2012), de wereldtitel (2014) en de Europese titel (2011).

Op verzoek van de KNHB stapte Caldas na het gewonnen WK in 2014 in Den Haag over naar de nationale mannenploeg. Daarmee was hij tot dusver minder succesvol. Vooral de vierde plaats op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 was teleurstellend. Met de hockeyers won hij twee Europese titels (2015 en 2017) en eindigde hij als tweede op het WK in 2018 in India, na opnieuw verlies tegen België.

"De duidelijkheid die er nu is, is goed voor iedereen. Niet in de laatste plaats voor de spelers. Vandaag is er aandacht voor deze stap van mij, daarna kan de focus van alle betrokkenen weer vol op het traject naar Tokio", reageerde Caldas.