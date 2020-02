Baseballtalent loopt weer tegen de dopinglamp: 162 duels aan de kant

Bij de 24-jarige pitcher uit de Dominicaanse Republiek werden sporen aangetroffen van de prestatiebevorderende stof boldenone. Zijn schorsing begint bij de start van de competitie in maart. Hij mist het volledige seizoen.

Het is niet het eerste dopingincident voor Martes. In 2019 werd het verboden middel clomifeen in zijn bloed aangetroffen, waarvoor de Major League hem 80 dagen schorste.

De hardleerse Martes was ooit een van de grootste talenten in de Major League, maar zijn toekomst bij de Astros ziet er nu na zijn tweede dopingzaak somber uit.