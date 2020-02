Tiesj Benoot is al 3 weken op stage op Tenerife: "Het begint te kriebelen"

"Het aantal hoogtemeters loopt hier wel heel snel op"

Geen storm en regen in Tenerife. Op de Teide traint Tiesj Benoot al 3 weken lang in korte broek. “Ik heb het gevoel dat ik hier harder werk dan ik in België zou doen, omdat je hier enkel gefocust bent op trainingen en herstel", vertelt Tiesj Benoot. "Als renner kan je hier ook niks anders doen dan fietsen."

Benoot zag al een vloot collega’s passeren op de flanken van de Teide. “Er is hier maar 1 hotel, dus alle renners hokken samen. Van de Belgen zijn Edward Theuns, Jasper Stuyven en Laurens De Plus alweer vertrokken. Wout van Aert is hier wel nog."

"Ook Roglic, Kruijswijk, Teunissen, Grøndahl Jansen, Pozzovivo en renners van Astana, Groupama en Bahrain kwam ik hier al tegen. We slaan wel eens een praatje, maar over de koers hebben we het niet zo vaak."

Benoot verteert gemiddeld 750 kilometer per week in de schaduw van de slapende vulkaan. “Maar vooral het aantal hoogtemeters loopt hier snel op. Eerst was het plan om naar Zuid-Afrika op stage te gaan. Maar toen hier in het hotel op de Teide enkele plekjes vrij kwamen, heb ik niet getwijfeld. Hier overwin je veel meer hoogte tijdens trainingsritten.”