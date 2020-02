Team van LeBron James wint All Star Game, veel hulde voor Kobe Bryant

James ("Team LeBron") en zijn ploegmakkers speelden in het United Center allemaal met het nummer 2, ter ere van de overleden dochter van Kobe Bryant.

Bryant en zijn dochter kwamen drie weken geleden om het leven in een helikopterongeluk.

De spelers van de ploeg van tegenstander Giannis Antetokounmpo ("Team Giannis") droegen het nummer 24, van Kobe Bryant zelf.

Sinds dit jaar wordt de trofee voor beste speler van de All Star Game genoemd naar Bryant. Die eer was voor Kawhi Leonard van de LA Clippers.

Leonard, die met LeBron James in het winnende kamp zat, gooide de ene driepunter na de andere door de korf, goed voor 8 stuks en 30 punten in totaal. Hij was topschutter van de wedstrijd.