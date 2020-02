Racisme-slachtoffer Moussa Marega: "Ik kon niet op dat veld blijven"

De 28-jarige Moussa Marega stapte zondag in een wedstrijd op verplaatsing bij Guimarães van het terrein omdat hij de racistische geluiden en gebaren in het stadion beu was."De beledigingen die ik naar het hoofd geslingerd kreeg en de apenkreten werden me te veel. Ik kon daar onmogelijk blijven", vertelt hij.

"Het was vernederend. Je kan daar niet blijven en een partijtje voetballen terwijl de mensen je omwille van je huidskleur uitlachen. Nu gaat het beter, maar zondag had ik het moeilijk. Pas toen ik mijn zoontje terugzag, kon er weer een glimlach af. De vele steunbetuigingen hebben me ook weer hoop gegeven."

In het seizoen 2016-2017 speelde Margea zelf nog op huurbasis voor Vitoria Guimarães. "Dat het de supporters van mijn oude club zijn die me nu aanvallen, choqueert me nog het meest. Elke keer als ik tegen hen speelde, heb ik na de match geapplaudisseerd voor die supporters. Ik respecteerde hen en heb nooit een doelpunt tegen Guimaraes gevierd."

Dat deed hij zondag wel: door op zijn huidskleur te wijzen en door een zwart zitje, dat hij naar het hoofd geslingerd kreeg, boven zich te houden. "Ik wou die idioten die naar het stadion komen om apengeluiden te maken gewoon zeggen dat ze de pot op konden."

In Portugal zorgt de zaak voor veel ophef. Het gedrag van de Guimarães-supporters werd al veroordeeld door de premier en de president van het land. De Portugese Profliga beloofde er alles aan te zullen doen om de zaak niet onbestraft te laten.