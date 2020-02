VIDEO: 1 Zidanebeweging van Kompany en 5 stoten van Dennis

Kompany zet Hairemans in de wind met Zidanebeweging

Vincent Kompany (Anderlecht) is de trucs van de straat nog niet vergeten. Met de Zidanebeweging haalt hij het gevaar uit een pass van doelman Hendrik Van Crombrugge. Zijn tegenstander Geoffry Hairemans moet zich gewonnen geven.

Vrije trap van Hoggas (Cercle) waait binnen

Cercle Brugge heeft de degradatiestrijd nieuw leven ingeblazen met een driepunter in Sint-Truiden. Die komt er na een vrije trap van Kevin Hoggas. De Fransman krijgt steun van de stormwind. Eerst blaast hij de bal lichtjes weg, daarna geeft Dennis het leer nog een steuntje in de rug.

Wind blaast bal van hoekschopstip

In de afsluiter van het weekend krijgt Moeskroen net voor de rust een corner, maar de wind blaast de bal weg vanaf de hoekschopstip. Het sein voor ref Van Damme om een einde aan de 1e helft te maken, tot grote onvrede van de Moeskroen-spelers.

Ballenjongen heeft moeite met regencape

Zaterdagavond maakt de storm Dennis zijn intrede in ons land. Een ballenjongen in Genk voelt de bui hangen en probeert een poncho aan te trekken. Geen sinecure.

Genk-supporters gaan lopen voor Dennis

Niet veel later valt de regen met bakken uit de hemel. De supporters in Genk gaan massaal schuilen. Een stormloop naar de toog?

Antwerpse vaandeldragers trotseren de wind

Toen een week geleden Ciara over ons land raasde, was er geen sprake van voetbal op zondag. Gisteren wel. In Antwerpen trotseren de vaandeldragers de windvlagen van Dennis.