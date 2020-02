Overleg met Lokeren-fans afgeblazen: "De zaken zijn nu duidelijk gesteld"

"Overleg gaat gezien de precaire situatie niet door"

De supporters van Lokeren zijn hun vertrouwen al een tijdje kwijt. Donderdag 6 februari werd een overlegmoment tussen de rode lantaarn en de fans geschrapt en ook de nieuwe afspraak van vanavond wordt geannuleerd.



Vandaag lekte uit dat Lokeren flirt met het faillissement, al ontkent de rode lantaarn met klem. "We vernamen vandaag ontgoocheld dat het met onze club de slechte richting zou uitgaan, al hadden we natuurlijk zelf ook al onze vermoedens", begint de mededeling van Dirk Bossers, die spreekt namens "de geëngageerde supporters die in overleg met het bestuur zouden gaan".

"We waren al lang vragende partij tot overleg, maar dan wel een open gesprek gestoeld op wederzijds vertrouwen. Dat had normaal vanavond plaatsgevonden, maar gezien de precaire situatie zal dat niet doorgaan."

De fans respecteren en bedanken trainers, spelers en omkadering, aangezien zij "ondanks de huidige situatie toch verder willen spelen". "We hebben ons naar het huidige bestuur steeds constructief opgesteld", staat er nog in de brief.

"Meermaals waren er bevragingen en steeds werd gemeld dat binnen afzienbare tijd alles in orde zou komen. Ook hebben we steeds aangegeven onze contacten, kennis en andere zaken ten dienste te stellen van de club."

"Het enige wat we terugvroegen was duidelijkheid, eerlijkheid en transparantie en vertrouwen. Op basis van een gebrek daaraan hebben we dan ook een eerste overleg afgeblazen. Nochtans zijn er genoeg voorbeelden waar supportersparticipatie wel werkt."