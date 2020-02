Kim Clijsters na comeback: "Voortbouwen op gevoel van tweede set"

Na een wisselvallige eerste set waarin het zoeken was, zagen we in de tweede set tegen Garbiñe Muguruza hoe Kim Clijsters haar draai steeds beter leek te vinden. "In de 1e set had ik al het gevoel dat ik er niet ver vanaf zat", zegt Clijsters. "In set 2 heb ik me goed herpakt en ben ik blijven knokken, want je weet nooit of zij gaat twijfelen."

"Ik ben wel teleurgesteld dat ik er geen 3e set kon uithalen, maar over de 2e set ben ik wel tevreden. Dat niveau had ik op training nog niet gehaald. Bij momenten had ik echt het gevoel dat ik goed aan het spelen was zonder dat ik hoefde na te denken. Ik kon vrijer tennissen en dat was een leuk gevoel. Daarop moet ik nu voortbouwen."