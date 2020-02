Internationale pers over Kim Clijsters: "Bemoedigende comeback"

L'Equipe: "Bemoedigende comeback"

"Eenmaal ze goed in positie stond, bracht ze de nummer 16 van de wereld in moeilijkheden met haar zware slagen. Clijsters zal nog moeten werken aan haar opslag, maar kan zich toch vooral optrekken aan de gedachte dat ze gelijke tred kon houden met een van de beste speelsters ter wereld. Die 3 kinderen in België mogen trots zijn op hun mama"

De Franse sportkrant L'Equipe zag een "bemoedigende comeback" van Kim Clijsters. "Clijsters had het 1,5 set lang moeilijk om het spel van Muguruza te lezen. Maar Clijsters had geen 3 kinderen thuisgelaten om duizenden kilometers van huis een pak rammel te krijgen. De vechtlust van de kampioene kwam dan weer boven."

Marca: "Clijsters biedt Muguruza weerstand"

Ook het Spaanse sportblad Marca spreekt van een "hoopvolle terugkeer". "Kim Clijsters heeft getoond dat ze niet teruggekeerd is om in haar vrije tijd zomaar een balletje te slaan. Ze stond haar mannetje tegen een sterke opponente als Muguruza."

BBC: "Clijsters schittert bij comeback"

"Kim Clijsters speelde opvallend sterk in haar eerste WTA-match in bijna 8 jaar tijd", vindt de BBC. "Vanaf de baseline ging ze het gevecht aan met Muguruza. Ze sloeg enkele straffe winners en in de tweede set knokte ze zich terug in de match na een dubbele break achterstand."

New York Times-journalist Christopher Clarey was ook onder de indruk. "Muguruza won de wedstrijd, maar als je het niet zou geweten hebben, had je nooit kunnen raden dat de 36-jarige Clijsters 7 jaar afwezig was. Hoe ze de bal raakt, is nog steeds wereldklasse. Er zijn nog veel werkpunten, zoals haar tweede opslag, maar er zijn ook veel zaken die een postief gevoel geven."