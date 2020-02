Einde van zijn carrière als speler? Casillas wil Spaanse bondsvoorzitter worden

Iker Casillas lijkt zijn carrière dus af te sluiten bij FC Porto. De 38-jarige Spanjaard werd in mei 2019 getroffen door een hartstilstand op training en sindsdien keepte hij niet meer in een officiële wedstrijd.

Casillas lijkt een punt te zetten achter zijn carrière als actieve speler, want het icoon van Real Madrid heeft vandaag de geruchten van de voorbije dagen bevestigd. Casillas doet een gooi naar het voorzitterschap bij de Spaanse voetbalbond.

Casillas wil het Spaanse beleid brengen op het niveau van de Spaanse voetbalbond, voor de Spanjaard "de beste competitie in de wereld". "We willen eerlijke en transparante verkiezingen", klinkt het.

Porto is op de hoogte van de beslissing van Casillas, zo meldt de doelman. Een tijdslijn voor de nieuwe verkiezingen is er niet, maar Casillas is alleszins de uitdager van huidig voorzitter Luis Rubiales. Die ligt niet in de bovenste schuif van de Spaanse voetbalfans na enkele pijnlijke affaires de voorbije jaren.

Vooral de saga met Julen Lopetegui aan de vooravond van het WK wordt hem stevig aangerekend. Lopetegui zou na het WK naar Real trekken, maar werd nog voor de eerste WK-match aan de kant geschoven. Ook de jongste coachwissel - interimaris Roberto Moreno werd weer opgevolgd door voorganger Luis Enrique - verliep niet zonder slag of stoot.