Ian Wright in tranen over vroegere leerkracht: "Hij was de beste man ter wereld"

"Ik voelde me plots weer 7 jaar oud"

Afgelopen weekend was de voormalige Engelse aanvaller Ian Wright te gast bij Lauren Laverne in het programma Desert Island Discs op BBC Radio 4. Daar bracht hij een emotioneel eerbetoon aan zijn overleden leerkracht van de lagere school.

"Ik weet niet waarom hij mij koos. Ik ben blij dat hij dat gedaan heeft. Hij vertelde me over Jimmy Greaves. Hij gaf me raad en zei: "Als je op naar doel loopt, Ian, zoek de ruimtes, maak prachtige doelpunten.""

"Hij zou me niet laten voetballen als ik me niet goed gedragen had in de klas. Hij gaf me het gevoel dat ik nuttig was. Iemand had me verteld dat hij overleden was. Plots stond hij achter mij en ik kon niets anders doen dan huilen als iemand van 5 jaar oud."

"Hij zei hoe trots hij op me was en ik gaf hem een knuffel. Hij stond 2 of 3 treden hoger op de tribune en ik voelde me terug 6 of 7 jaar. Ik was zo blij om hem te zien, toen besefte ik hoe belangrijk hij voor me is geweest."

"Hij was een van de jongste piloten van Wereldoorlog 2 en was uitverkoren om over Buckingham Palace te vliegen toen we de oorlog gewonnen hadden."

"Hij vertelde me dat hij trotser was op mij dat ik voor Engeland speelde dan op zichzelf die over Buckingham Palace was gevlogen. Ik hou van die man", vertelt Wright, terwijl hij zijn tranen in bedwang probeert te houden.

"Zijn gedenkplaat mogen onthullen op de lagere school van Turnham was het mooiste wat ik ooit in mijn leven heb mogen doen. Hij was de beste man in de wereld."