Commentator Gommé: "Je zag de grinta van Kim Clijsters 1.0 meteen terug"

"Onder de indruk van haar niveau"

"Trainen is nog iets anders dan een wedstrijd spelen, waarbij je echt voor elke bal 100 procent moet gaan. En dat twee uur aan een stuk. Ze heeft me op heel veel vlakken aangenaam verrast."

"Ze is niet geblesseerd geraakt en dat is al knap als je lichaam voor het eerst weer op spanning wordt gezet. Daar had ik toch een beetje voor gevreesd."

"Op fysiek vlak heeft ze me zeker verbaasd, want daar had ik mijn twijfels bij. Zal haar lichaam het wel houden?"

"Ik was onder de indruk van haar niveau na zo'n lange afwezigheid", opent Gert Gommé zijn analyse.

"Je zag Kim groeien in de wedstrijd"

"Bij de basisslagen zag je meteen de Clijsters van 7 jaar geleden", vervolgt Gert Gommé.

"Daar is niets aan veranderd. Ze raakt die ballen fantastisch in het midden van haar racket. Dat was de oude Kim."

"De score in de eerste set is ook een beetje te streng. Het vertaalt niet helemaal de wedstrijdomstandigheden. Kim heeft een paar spelletjes uit handen gegeven. De uitslag had anders kunnen zijn. Er waren zeker kansen."

"Wat me vooral verbaast: ze is gegroeid in de wedstrijd. Je zou denken dat ze fysiek zou terugvallen, maar die terugval heb ik absoluut niet gezien."

"Het pure balgevoel was in de eerste set wat minder, maar dat is eveneens gegroeid. Je zag haar groeien in de wedstrijd."

"Dat doet me ook vermoeden: als ze een paar van dit soort wedstrijden kan spelen, matchen waarin ze getest wordt, dan zal haar niveau heel snel weer goed zijn."

"Of dat zo goed als Kim 1.0 zal zijn, dat is moeilijk te voorspellen. Niemand domineert het vrouwentennis nog, maar de top is breder geworden. Iedereen kan van iedereen winnen."