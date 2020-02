F1-team Williams stelt nieuwe bolide voor: "Willen de strijd weer aangaan"

In tegenstelling tot vorig jaar raakte de wagen wél klaar voor de seizoensstart. Door die achterstand sukkelde Williams heel het jaar achterop, ze behaalde met de Brit George Russell en de Pool Robert Kubica welgeteld 1 WK-punt.

Ook in 2018 eindigde het team laatste in het kampioenschap, een dieptepunt in de geschiedenis van één van de meest succesvolle F1-teams.

Kubica werd al eerder vervangen door de Canadees Nicholas Latifi, die vorig jaar tweede werd in de Formule 2 . Met de nieuwe wagen hoopt de ploeg dat ook de technische problemen van de baan zijn.

"We hebben ervoor gezorgd dat we de juiste mensen, structuren, procedures en middelen hebben om met goede auto's aan de start te staan. We willen de strijd weer aangaan", aldus Claire Williams.

De ploegbaas kijkt hoopvol maar voorzichtig uit naar het komende jaar: "We zetten alles in om Williams weer voor de prijzen te laten rijden. Dit seizoen is het voornaamste doel om vooruitgang te boeken."

Dat moet gebeuren met de FW43, een in rood-wit-blauw uitgevoerde bolide, opnieuw uitgerust met een Mercedes-motor.

"De problemen met de remmen en het gewicht van de FW42 zijn aangepakt. We hebben goede vooruitgang geboekt", liet ontwerpdirecteur Doug McKiernan weten.