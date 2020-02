Extra camera's op de doellijn moeten de VAR helpen in de play-offs

Na het twijfeldoelpunt van Hans Vanaken tegen Antwerp gingen er plots veel stemmen op om doellijntechnologie in te voeren in de België. Met het oog op de play-offs is de Pro League nu met een oplossing gekomen.

Geen doellijntechnologie, maar wel twee extra camera's ter hoogte van de doellijn. Die moeten de VAR helpen om op een betere manier een oordeel te vellen bij twijfelgevallen.

De camera's zullen gebruikt worden bij alle wedstrijden in Play-off I en bij de halve finales en de finale van Play-off II. "Na het seizoen volgt een evaluatie om deze vanaf het seizoen 2020-2021 ook in de reguliere competitie in te zetten", klinkt het bij de Pro League.

Op de vergadering van maandag werd ook een voorstel geformuleerd om in de Beker pas een schorsing van een speeldag op te leggen na 3 gele kaarten in plaats van 2. Daarover zal de Voetbalbond moeten beslissen.