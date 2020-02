Elise Mertens voor het eerst sinds september 2019 niet in top 20

Het is van 30 september 2019 geleden dat Mertens niet tot de top 20 hoorde. Deze week is ze na een weekje rust aan de slag in Dubai. Ze speelt er om 11u tegen de Chinese Wang Qiang (WTA-28).

De andere Belgen gaan ook licht achteruit. Alison Van Uytvanck is 48e (-1), Kirsten Flipkens 83e (-2), Greet Minnen 106e (-2), Ysaline Bonaventure 117e (-1e) en Yanina Wickmayer 154e (-11).

De Australische Ashleigh Barty blijft de ranking aanvoeren voor de Roemeense Simona Halep en de Tsjechische Karolina Pliskova. De Zwitserse Belinda Bencic (4e) en de Canadese Bianca Andreescu (5e ) wippen over de Oekraïense Elina Svitolina en zorgen zo voor de enige wijziging in de top 10.

De Nederlandse Kiki Bertens blijft ondanks een tweede opeenvolgende titel in Sint-Petersburg hangen op de 8e plaats. Verliezend finaliste Elena Rybakina gaat 6 banken vooruit. De 20-jarige Kazachse komt voor het eerst de top 20 binnen op nummer 19. De Poolse Magda Linette wipt na haar titel in het Thaise Hua Hin van 42 naar 33.

Kim Clijsters, die vandaag in Dubai haar comeback maakt tegen de Spaanse Garbine Muguruza (WTA-16), heeft logischerwijze nog geen klassement.