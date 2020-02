Johan Cruijff-fans krijgen deels hun zin: EA verhoogt rating in FIFA 20

Een petitie voor Johan Cruijff zet druk op EA Sports

De Nederlandse ex-esporter Koen Weijland zei daarover: "Cruijff wordt altijd in één adem genoemd met Pelé en Diego Maradona, maar in FIFA 19 hadden zij respectievelijk 98 en 97 als rating. Cruijff kreeg maar 94, een veel te groot gat."

Ratings in FIFA zijn elk seizoen voer voor discussie bij fans van het voetbalspel. Maar onlangs kwam er een sterke lobby vanuit Nederland over het cijfer van Johan Cruijff. Hij wordt er door velen beschouwd als een van de beste voetballers in de geschiedenis.

"Cruijff zou 99 moeten krijgen"

Die actie is blijkbaar niet in dovemansoren gevallen, want EA Sports heeft Cruijff nu een hogere rating van 96 gegeven. Al is dat nog altijd niet de 98 waar Weijland op gehoopt had.



Bovendien kregen enkele andere spelers ook een update. Zo is Diego Maradona van 97 naar 99 gegaan. Verder heeft de Braziliaanse oud-spits Ronaldo een 97 gekregen, nog altijd hoger dan Cruijff dus. En met 98 heeft Pelé nog altijd een kleine voorsprong op Cruijff.



Het Twitter-account van Cruijff, dat met een half miljoen volgers zijn nalatenschap in stand houdt, lijkt niet onverdeeld positief. “Jullie gedachten?”, was de vraag op Twitter. Het merendeel antwoordde met “te laag”. “Ook Cruijff zou 99 moeten krijgen”, klinkt het.