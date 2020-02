"Het vrouwentennis niet goed genoeg? Kim Clijsters is gewoon uitzonderlijk"

"Haar forehand was indrukwekkend"

Dominique Monami, in 1998 nummer 9 van de wereld, vatte de wedstrijd van Kim Clijsters in Dubai samen als "bijzonder indrukwekkend".

"In de eerste set zocht ze naar haar ritme, maar ze kwam meer en meer in de wedstrijd en toen de zenuwen weg waren, kon ze haar beste tennis spelen", analyseerde Monami.

"Haar opslag moet wel nog verbeteren. Die was niet hard en goed genoeg geplaatst om de tegenstander pijn te doen. Maar haar spel vanaf de baseline was echt goed. Haar forehand was indrukwekkend."

"Ik heb haar laatste wedstrijd op de US Open gezien. Ze verloor toen op 29 augustus 2012 van Laura Robson. Ik vond haar niveau in Dubai veel beter dan tijdens die laatste wedstrijd uit haar vorige carrière."

"Ze heeft gisteren anderhalf uur gespeeld. Dat is geen al te lange wedstrijd en het waren ook geen lange rally's tegen Garbine Muguruza. Tegen Kiki Bertens (de oorspronkelijke tegenstander na de loting, maar zij haakte af na haar toernooiwinst in Sint-Petersburg) zou het een andere match geweest zijn."

"Ik schat haar nu op 75 procent. Toen ik haar een tijdje geleden bezig zag op tv, vond ik haar redelijk traag en had ik twijfels. Maar nu speelde ze zeker niet traag."