Ondanks vroege exit in Rotterdam behoudt Goffin 10e ATP-plaats

Ook in de rest van de top 10 zijn er geen wijzigingen. De Serviër Novak Djokovic, winnaar van de Australian Open, behoudt de eerste plaats voor de Spanjaard Rafael Nadal en de Zwitser Roger Federer.

De Fransman Gaël Monfils verlengde zijn titel in Rotterdam en blijft nummer 9. Verliezend finalist Felix Auger-Aliassime maakt een sprongetje van 3 plaatsen. De 19-jarige Canadees komt de top 20 binnen op plaats 18.

Casper Ruud behaalde in Buenos Aires zijn eerste ATP-titel en ziet dat vertaald in 11 plaatsen winst. De 21-jarige Noor staat nu 34e. Kyle Edmund was de beste in New York en klimt 17 plaatsen. De Brit belandt op nummer 45.

Kimmer Coppejans blijft na Goffin (die deze week in Marseille speelt) de tweede Belg op plaats 153, voor de inmiddels gestopte Steve Darcis (210e, -29) en Ruben Bemelmans (249e, +2).