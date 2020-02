Arnar Vidarsson over malaise bij Lokeren: "Grote schulden zijn ongelooflijk"

"Vanavond zijn de busjes waarmee de jeugdspelers van en naar de training gevoerd worden opgehaald door de plaatselijke garage, uit angst dat ze in beslag genomen zouden worden bij een faillissement. De supporters en de ouders zijn ongerust en dat snap ik ook. Het is jammer."

"Die cowboy heeft de club overgenomen en 4 à 5 maanden later is er geen geld meer. Ik vind dat ongelooflijk. Ortwin De Wolf en Dylan Mbayo zijn samen verkocht voor meer dan 2 miljoen euro. Daar schiet niks meer van over. Wat voor een businessplan heb je dan? Ik begrijp dat niet."

Arnar Vidarsson was als speler én als trainer actief bij Lokeren en kent de club dus door en door. "Het gaat er van kwaad naar erger", vertelt de IJslander maandagavond in Extra Time. "De Antwerpse cowboy Louis De Vries (de voorzitter van Lokeren, red) heeft de spelers en de staf verteld dat er grote schulden zijn en dat er voor het einde van de week geld moet gevonden worden."

Vandenbempt: "Grote verantwoordelijkheid bij Lambrecht"

"Het is natuurlijk al langer aan de gang", gaat Arnar Vidarsson voort. "Louis De Vries is niet de enige schuldige. Er zijn door de jaren heen slechte beslissingen genomen."

Peter Vandenbempt pikt in: "Ik denk dat iedereen het er toch over eens is dat de zwanenzang van Lokeren al een seizoentje of drie ingezet is. Dat is niet iets van de laatste 6 maanden."

"En er is één man (Roger Lambrecht) die het in een handomdraai kan oplossen. Dat hoeft hij niet te doen, maar hij heeft er wel de middelen voor. Want als Lokeren nu bepaalde dingen niet kan doen omdat het nog geld moet teruggeven aan Lambrecht, dan ligt er toch ook een grote verantwoordelijkheid bij de oude voorzitter."

"In dat geval laat Lambrecht toch toe dat dit allemaal gebeurt. Hij heeft die deal opgelegd. Heeft hij dan het beste voor met de club waar hij al die jaren voorzitter van was? Ik denk het niet."