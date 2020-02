Wannes Van Laer zeilt naar 11e plaats op WK Laser Standaard

Wannes Van Laer heeft het WK zeilen Laser Standaard in Melbourne op een elfde plaats afgesloten in de Gold Fleet. Van Laer kende een uitstekende laatste dag en finishte in de 3 regatta's van vandaag achtereenvolgens 19e, 3e en 1e. Zo kon de 34-jarige nog 10 plaatsen winst boeken in de stand.