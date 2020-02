Pro League bespreekt morgen belastingvoorstel én tv-contract

Die allesomvattende aanpak is gebaseerd op 3 pijlers. Meer controle (met behulp van horizontaal toezicht en clearinghouse) moet de fiscus meer opleveren en misbruik in de kiem smoren.

Maar gezien de desastreuze neveneffecten van zo'n afschaffing of aanpassing verkiezen de onafhankelijke experts een "holistische aanpak", die de staatskas 25,2 miljoen euro kan opleveren .

Mediarechten komen weer ter sprake

Het was niet echt gepland, maar gezien de impasse rond de mediarechten kan de Pro League dat hete hangijzer niet uit de weg gaan. Het bod van Eleven Sports, dat van 22 op 24 profclubs de mediarechten toegewezen kreeg, is geldig tot woensdag. De tijd dringt dus om Antwerp en AA Gent mee aan boord te krijgen in de collectieve verkoop.

De overeenkomst kan weliswaar verlengd worden, al worden daar mogelijk andere voorwaarden aan gekoppeld. De Pro League blijft in elk geval geloven in een collectieve verkoop en schuwt een scenario waarin Antwerp (dat een groter deel van de koek wil) en AA Gent (dat meer geloof hecht in de traditionele operatoren) hun tv-rechten individueel vermarkten.

Nog op de agenda: een beslissing over een disciplinaire sanctie voor Cercle-coach Bernd Storck wegens zijn uithaal naar de arbitrage na de thuismatch tegen Anderlecht (1-2). De Duitser verdedigde zich afgelopen week, maandag beslist de raad van bestuur of hij 5.000 euro boete moet betalen.

Tot slot zal er opnieuw gekeken worden naar de verschillende opties van doellijntechnologie en hun respectieve prijskaartjes.