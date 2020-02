Veel kijkplezier! Derrick Jones Jr wint hoogstaande en controversiële Dunk Contest

Alle 10 dunks van de contest met een perfecte 50-score:

Finalisten Gordon en Jones Jr tonen ongeziene dunks

Vanaf de eerste ronde was het niveau heel hoog, met de 2 finalisten als exponent, die dunks uitvoerden die nooit eerder vertoond waren in deze context. De 2 andere deelnemers, Dwight Howard (LA Lakers) en Pat Connaughton (Milwaukee Bucks), werden snel overklast.

Howard zette 5 dunks op een rij van 50 punten neer, de maximumscore, waarvan 3 in de finale. Dat was een primeur voor het Slam Dunk Contest. Jones Jr was niet onder de indruk en antwoordde ook met een perfecte dunk. De twee maakten er een intens finaleduel van, dat de historische contests van 1988, 2000 en 2016 kon evenaren.

De twee protagonisten gingen heel hoog, sprongen over 2 personen of over eentje met de hulp van het bord, niets leek ze te scheiden. Na allebei twee perfecte 50-dunks in de finale moest een Dunk-Off de beslissing brengen. Bij de eerste poging was het weer 50-50.

Bij de tweede sprong Gordon over Celtic-reus Tacko Fall (2,26m) en legde de bal daarbij in het netje. Jones maakte een molen met een sprong van juist achter de vrijworplijn. De jury beoordeelde de sprongen met 48-47 in het nadeel van Gordon. "Diefstal", reageerde consultant Kenny Smith van zender TNT, dat het evenement uitzond in de VS. Hij herinnerde eraan dat Gordon in 2016 ook al eens op een controversiële manier verloor.