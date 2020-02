Bertens zegt af voor Dubai, dus begint Kim Clijsters tegen Muguruza

Het forfait van Bertens, 6e reekshoofd in Dubai, gooit de draw lichtjes om. Omdat Muguruza, die net als Clijsters met een wildcard meedoet in het sterk bezette toernooi, het eerste niet-reekshoofd was, neemt de Spaanse de plaats in van het reekshoofd dat afzegt.

Muguruza was eerst uitgeloot tegen Elina Svitolina (WTA-4). Die krijgt nu een qualifier of lucky loser tegenover zich.

Muguruza wordt toch een ander paar mouwen voor Clijsters. De 26-jarige Spaanse, 10 jaar jonger dan Clijsters, is een voormalige nummer 1 van de wereld. Ze won Roland Garros in 2016 en Wimbledon in 2017 en lijkt na 2 mindere seizoenen (ze sloot 2019 af als WTA-36) de draad weer helemaal opgepikt te hebben.

Ze begon het jaar met een halve finale in Shenzhen (Chn) en ging er in Hobart (Aus) in de kwartfinale uit. Maar dat was maar een opwarmertje voor Melbourne, waar ze op weg naar de finale Svitolina, Bertens (!) en Halep (WTA-2) versloeg. Alleen de verrassende Sofia Kenin, toen WTA-15, was in de finale te sterk.(draw in tweet onder foto)