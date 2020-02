Kim Clijsters voor comeback: "Ik mis vooral matchritme, maar ben er klaar voor"

"Mijn zoontje Jack zei toen ik vertrok: "Mama, ik hoop dat je snel verliest want dan ben je snel weer thuis." Dat is wel grappig. Jada vindt het allemaal niet zo erg. Zij amuseert zich thuis met haar vriendinnen en haar basketbal. Misschien als het een mooi hotel is met lekker ontbijt zal ze wel eens komen supporteren."

Er gaat heel veel aandacht naar haar comeback. De wereldpers volgt het op de voet. "Soms denk ik, al dat gedoe dat moet voor mij niet. Maar ik probeer er professioneel mee om te gaan. Ik sta een paar uur per dag op de baan en dat is het leukste. De rest neem ik erbij."

"Ik had geen betere locatie kunnen kiezen om er weer aan te beginnen dan hier. Ik heb het gevoel dat ik hier nog elke dag kleine stappen vooruit gezet heb. Dat is ook het doel de komende maanden: dat blijven doen. En dan wil ik kijken hoe hoog ik raak."

"Anticiperen is nog moeilijk, maar daar moet ik matchen voor spelen"

De wedstrijddag nadert. Kan Clijsters haar vorm inschatten? Doet haar lichaam al wat haar hoofd wil? "Wat op training goed gaat, is het zuiver raken van de bal, de kracht is er, ... Maar wat ik de voorbije weken al gemerkt heb is dat het anticiperen wat weg is. Ik zie de bal wel vertrekken, maar ik reageer te laat. Vroeger ging dat allemaal vanzelf, zonder nadenken."

"Ik voel dat dat al beter wordt, maar er is nog werk aan. Ik wil nog vooruit, maar zal geduldig moeten zijn. Ik zoek opnieuw naar het vrije gevoel waarmee ik vroeger stond te tennissen. Elke match zal dat beter worden. Ik mis nu vooral wedstrijdritme, daar heb ik nood aan. Daarom ben ik iets vroeger begonnen. Ik moet ook weer leren omgaan met druk en stress."

Het wordt dus niet Kiki Bertens, maar Garbine Muguruza. "Ik heb haar door de jaren heen wel wat zien spelen en ik heb een paar keer met haar getraind ook. Maar ik heb er nog nooit een wedstrijd tegen gespeeld. Ze tennist dicht op de bal en domineert het spel graag. Ik moet dat ook proberen. Het wordt belangrijk om goed te serveren en om van mijn eigen spel uit te gaan. Het heeft nog niet veel nut om me af te stellen op de tegenstandster."

"Ik bouw aan mijn eigen spel en dan zullen we kijken of dat goed genoeg is. Er zal zoveel op mij afkomen, maar daar kijk ik ook wel naar uit. Ik ben er klaar voor, denk ik."